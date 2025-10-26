news

SARONNO – Un’edizione speciale della Festa del Trasporto, quella di quest’anno, presieduta da don Federico Bareggi, che celebra il venticinquesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, di cui undici vissuti a Saronno. Al termine della processione con il Crocifisso per le vie del centro, il sacerdote ha offerto una riflessione intensa e personale, intrecciando fede e vita quotidiana.

“È bello del Trasporto del Crocifisso questo portare il Signore Gesù attraverso le strade della città, sentendo la sua carezza di fronte alle nostre fatiche, alle nostre sofferenze, alle nostre solitudini” – ha detto don Bareggi – “allo stesso tempo è un gesto d’affetto e di fede che ci aiuta a sostare e a raccogliere qualche perla preziosa per la nostra vita”.

Don Bareggi ha invitato i fedeli a soffermarsi su due immagini evangeliche: il gesto di Gesù che porge il boccone a Giuda e la sete del Cristo sulla croce. “Quel boccone – ha ricordato – è un gesto di riconciliazione e speranza, la mano tesa verso chi sta tradendo. Anche noi, quando riceviamo l’eucaristia, sperimentiamo l’accoglienza di Dio che ci ama nonostante i nostri limiti”.

Con tono confidenziale, il sacerdote ha condiviso un ricordo d’infanzia per raccontare la forza del perdono e dell’accoglienza: “Quando mio padre mi imboccava sotto il tavolo, mi sentivo accolto nella mia fragilità. È così che Dio si prende cura di noi”.

Nella seconda parte della riflessione, don Bareggi ha parlato della sete di Dio e della sete dell’uomo, invitando i presenti a riscoprire la capacità di accogliere gli altri con la stessa benevolenza con cui il Signore accoglie ciascuno. “Il mondo ha bisogno di sentirsi accolto – ha concluso – e noi siamo chiamati a far sentire a casa chiunque incontriamo”.

Un messaggio che ha toccato molti fedeli, riuniti in una processione partecipata e devota, nel segno della tradizione e della gratitudine verso un sacerdote che da anni accompagna la comunità saronnese con affetto e dedizione.

