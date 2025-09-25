news

MILANO -Presentato in Regione il Trittico lombardo, la competizione di ciclismo su strada che riunisce la 78° edizione della Coppa Agostoni in programma a Lissonedomenica 5 ottobre, la 106° Coppa Bernocchi di Legnano in programma lunedì 6 ottobre e la 104° Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio e si concluderà a Varese martedì 7 ottobre. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Erano presenti anche l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

“Il Trittico lombardo – ha spiegato il presidente Fontana – è un classico per la nostra regione. Si tratta di una competizione riconosciuta a livello internazionale. Il ciclismo in Lombardia ha una storia e ha una passione che è unica, è un bel modo per andare verso la conclusione di questa annata anche in vista del Giro di Lombardia. Il ciclismo, ancora una volta, coinvolge tanti lombardi e rimane un’eccellenza del nostro territorio”.

