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TURATE – Un’alta e densa colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza, ha accompagnato il vasto incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno di un’azienda agricola di via Como, a Turate, nella zona al confine con Fenegrò. Le dimensioni del rogo hanno richiesto un importante dispiegamento di soccorsi. Come confermato dai vigili del fuoco in un aggiornamento diffuso in serata, sul posto sono impegnate diverse squadre, con l’impiego di numerosi automezzi, per le operazioni di spegnimento e per la successiva messa in sicurezza dell’area. L’intervento è tuttora in corso.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato una stalla dove erano presenti anche animali, oltre a fieno e attrezzature. Gli animali sarebbero stati portati all’esterno e messi al sicuro. Non risultano persone coinvolte. Impressionanti le immagini del fumo, che ha attirato l’attenzione in tutto il circondario: la colonna era chiaramente visibile dalla ex statale Varesina, da Saronno, Gerenzano e Cislago e sino all’Alto Milanese.

Restano da chiarire le cause dell’incendio, mentre la priorità dei vigili del fuoco è al momento completare lo spegnimento e mettere in sicurezza l’azienda agricola.

23092026