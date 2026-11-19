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RESCALDINA – Venti milioni di euro investiti, circa 11 mila metri quadrati rinnovati e 25 nuovi punti vendita previsti dal progetto. Giovedì 19 novembre è stato inaugurato il nuovo primo piano del Centro commerciale Rescaldina, che con il restyling porta a 90 il numero complessivo dei negozi. Dove prima c’erano le rampe, ora le scale mobili portano a due piazze. Al piano trovano spazio anche una palestra, le arene per i giochi virtuali e 15 postazioni per lavorare o studiare.

Aperto da oltre 25 anni, il centro ha registrato circa 6 milioni di presenze nel 2025. Con il nuovo piano la previsione sale a 7,7 milioni l’anno. Il progetto è stato ideato da Nhood, che cura la gestione dell’immobile, del centro e degli affitti commerciali. A promuoverlo e finanziarlo è stata Misar Due, la società proprietaria partecipata da ImmobiliarEuropea e Ceetrus Italy. Al taglio del nastro, con le istituzioni del territorio, sono intervenuti per Nhood il direttore commerciale Anand Remtolla, la responsabile della gestione patrimoniale Serena Vatalaro e il direttore del centro Simone Rao.

Come è stato scelto cosa portare al primo piano

Nhood ha affiancato alla ricerca di mercato il progetto “Spazio Aperto”. Oltre 170 tra frequentatori abituali, residenti, imprese, associazioni e gruppi informali sono stati ascoltati per capire quali attività e servizi portare al primo piano. Il bacino di riferimento del centro è stimato in circa 1,3 milioni di persone a 30 minuti di distanza. Il direttore Simone Rao ha spiegato come le indicazioni raccolte siano entrate nel progetto: “Il progetto di riqualificazione del Centro di Rescaldina nasce dalla volontà di interpretare l’evoluzione del mercato e delle abitudini dei consumatori, ripensando gli spazi in funzione delle nuove esigenze del territorio. È stato un percorso articolato, costruito insieme alla proprietà e fondato – oltre che sull’analisi dei trend commerciali – sull’ascolto di chi vive quotidianamente il Centro. Attraverso il progetto Spazio Aperto abbiamo voluto coinvolgere cittadini, associazioni e stakeholder locali, raccogliendone aspettative e suggerimenti e traducendoli in indicazioni concrete per lo sviluppo della nuova offerta. Un lavoro condiviso che ci ha permesso di accompagnare il Centro in una fase di profonda evoluzione, mantenendone la continuità operativa e valorizzandone il potenziale”.

Dalla quinta Half Price d’Italia alle arene virtuali

Il primo piano comprende 11 unità commerciali, 10 dedicate alla ristorazione, un’area per il gioco e due attività per lo sport e il benessere. Tra i negozi figurano il quinto punto vendita Half Price in Italia, il nuovo format Upim Gallery, Scarpe & Scarpe, Cotton & Silk, Pinalli e Only. Sono stati rinnovati Nuna Lie, Foto Magiche, MediaWorld e Vodafone, mentre Rinascimento è atteso nelle prossime settimane.

Nell’area ristorazione ci sono JB Burger, Tosca, I Love Poke, Alice Pizza, La Piadineria, La Yogurteria e Caffè Vergnano. Tra le prossime aperture figurano McDonald’s e Popeyes. Log – Lot of Games ospiterà le arene virtuali e di gioco, mentre per lo sport ci sono King Sport e la palestra Action Fit. Il primo tassello del restyling risale a marzo, quando è stato rinnovato e ampliato Decathlon, che oggi occupa circa 3.500 metri quadrati.

La galleria commerciale ha raddoppiato la propria superficie. Sono stati rinnovati l’impianto di illuminazione e i collegamenti tra i piani. I lucernari sopraelevati valorizzano la luce naturale e le nuove scale mobili riducono i consumi quando non sono in uso. Il centro ha ottenuto la certificazione ambientale BREEAM In-Use, che valuta anche la gestione dell’immobile.

Serena Vatalaro, responsabile della gestione patrimoniale per Nhood, si è soffermata sui nuovi servizi e sulle postazioni di coworking: “Con questo intervento abbiamo trasformato in modo significativo il Centro, ampliando la gamma di servizi e offrendo, così, nuove occasioni di frequentazione agli utenti. La nuova offerta, che include brand Retail, Food & Beverage, Leisure e Sport & Benessere, contribuisce a rendere il Centro un luogo sempre più capace di rispondere a interessi ed esigenze differenti: non si tratta soltanto di ampliare il mix commerciale, ma di arricchire l’esperienza dei visitatori con opportunità di intrattenimento, socialità e servizio, come gli spazi dedicati al coworking. Questa evoluzione rafforza l’attrattività di Rescaldina e ne consolida il ruolo di punto di riferimento per il territorio”.

Oltre 200 posti di lavoro attesi

Il progetto prevede oltre 200 nuovi posti di lavoro e una crescita del 20% del fatturato complessivo delle attività del centro. Al taglio del nastro il sindaco Gilles André Ielo ha parlato delle ricadute sull’occupazione e del rapporto con le associazioni locali.

“Per l’Amministrazione, la scelta dell’operatore di investire in maniera significativa nel rilancio della Galleria rappresenta un importante segnale di attenzione nei confronti del territorio e conferma la volontà di continuare a operare a livello locale, affrontando concretamente le sfide poste dall’evoluzione tecnologica, dai nuovi insediamenti e dai cambiamenti che negli ultimi anni hanno trasformato il mercato della grande distribuzione. Questa operazione consolida il posizionamento del Centro sul mercato, preservandone la competitività e contribuendo così alla salvaguardia dei livelli occupazionali e dell’indotto generato sul territorio. Oltre a rappresentare un’importante opportunità occupazionale per i residenti, infatti, il centro commerciale ha progressivamente rafforzato le collaborazioni con le associazioni locali, promuovendo manifestazioni ed eventi e favorendo il riutilizzo di spazi fino a oggi inutilizzati. Elementi che testimoniano un rapporto solido e articolato tra il Centro e il territorio, che va oltre la dimensione strettamente economica. Un legame che auspichiamo possa continuare a crescere e svilupparsi in modo armonioso e proficuo, a beneficio dell’operatore, dei suoi clienti, del territorio e dell’intera cittadinanza”.

Acrobazie e laboratori, poi tocca ai visitatori dare un nome alle mascotte

“Piazza dell’Acqua” e “Piazza della Montagna” ospitano gli eventi gratuiti dell’inaugurazione da giovedì 19 novembre a domenica 6 dicembre. Ad aprire il calendario sono gli artisti di Liberi Di… Physical Theatre, con esibizioni itineranti, acrobazie aeree su tessuti e cerchi e le coreografie “Waterbowl” e “Quasar”.

Sabato 28 e domenica 29 novembre i bambini potranno partecipare al laboratorio “Water Lab” e a “Vivi la Montagna”, con attività manuali organizzate insieme agli scout del territorio. In calendario ci sono anche gli appuntamenti “Il Cuore del territorio” e gli incontri con le nuove mascotte, i cui nomi saranno scelti con il coinvolgimento dei visitatori. Domenica 6 dicembre il programma si chiude con la festa in piazza.

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