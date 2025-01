news

UBOLDO – Grande partecipazione questa mattina, giovedì 9 gennaio, per la discesa delle campane dal campanile della parrocchiale di Uboldo. Un momento unico, ripreso in un video che cattura l’emozione e la curiosità di chi ha assistito: automobilisti che si sono fermati, passanti affascinati e cittadini giunti appositamente per non perdersi questo evento.

La rimozione delle campane è il primo passo concreto del progetto di restauro del campanile, intitolato “Il Campanile di Uboldo: un faro da conservare per la Comunità”. Questo piano, approvato dalla Curia e dalla Soprintendenza, ha ottenuto un finanziamento di 80 mila euro dalla Fondazione Cariplo e si divide in due fasi.

Il primo lotto, avviato lo scorso ottobre, prevede il monitoraggio dello stato di inclinazione del campanile e il restauro completo dell’impianto campanario, affidato alla ditta Aei Perego. Una volta conclusa questa fase, si procederà al restauro delle decorazioni esterne, sotto la direzione della restauratrice Milena Monti.

Il progetto, ispirato alla pubblicazione della professoressa Anna Maria Zaffaroni, sottolinea il valore culturale del campanile, paragonato a un faro per la comunità. Il video della discesa delle campane celebra questo simbolico inizio dei lavori, coinvolgendo tutta la cittadinanza.

