UBOLDO – È stato accolto da un lungo applauso il ritorno in voce delle otto campane della chiesa parrocchiale, che hanno suonato per la prima volta dopo mesi di silenzio a conclusione del restauro conservativo del campanile. L’inaugurazione si è svolta in occasione della Festa del Paese, davanti a tanti cittadini ed esponenti delle realtà associative che hanno sostenuto l’iniziativa.

Il progetto, intitolato “Il Campanile di Uboldo: un faro da conservare per la comunità”, è partito a gennaio con la rimozione delle campane e il loro trasferimento nel laboratorio Aei Perego di Pozzuolo Martesana, dove sono state sottoposte a interventi completi. È stato installato un nuovo castello in acciaio ammortizzato e certificato, a garanzia di sicurezza e stabilità. La progettazione porta la firma dell’architetto Carlo Mariani, mentre la direzione lavori è stata curata da Francesca Pozzoli, già assessora alle opere pubbliche di Saronno.

Il restauro, dal valore complessivo di circa 470 mila euro, è stato reso possibile grazie al contributo a fondo perduto di 80 mila euro della Fondazione Cariplo. L’intervento non ha riguardato solo le campane, ma anche il consolidamento della torre, che sarà monitorata per due anni a causa della lieve inclinazione verso la chiesa. Solo nel 2027 si deciderà se procedere con ulteriori opere strutturali.

Durante la cerimonia inaugurale, oltre al momento emozionante del suono delle campane, sono stati ricordati il valore storico e culturale del campanile e l’importanza del progetto, frutto di una vera collaborazione comunitaria.

Le campane, tornate al loro posto a fine luglio, hanno quindi ripreso ufficialmente la loro funzione con un concerto che ha unito fede, storia e comunità. L’applauso finale, lungo e sentito, ha reso evidente l’emozione dei cittadini, felici di riabbracciare un simbolo identitario che accompagnerà ancora a lungo la vita del paese.

