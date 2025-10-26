news

SARONNO – Un giovane atleta simbolo di determinazione, impegno e talento. La Ciocchina 2025 è stata consegnata a Ludovico Bini, classe 2008, che con i suoi successi sportivi ha portato il nome di Saronno sulle scene internazionali del tennistavolo paralimpico.

Nato il 9 giugno 2008, Ludovico ha iniziato a praticare tennistavolo fin da bambino, distinguendosi per grinta e passione. Nel corso degli anni ha conquistato risultati importanti, fino alla medaglia d’oro agli European Para Youth Games di Istanbul nella categoria singolare classe 8 e al bronzo nel doppio. Traguardi che lo hanno consacrato come uno dei più promettenti giovani atleti europei.

Nelle motivazioni lette durante la cerimonia si è voluto sottolineare come Ludovico rappresenti “un esempio di coraggio, dedizione e resilienza, incarnando i più alti valori dello sport e della cittadinanza attiva”. Con le sue vittorie, infatti, ha portato orgoglio e visibilità alla città, ispirando i coetanei e trasmettendo un messaggio di forza e fiducia.

La sindaca Ilaria Pagani e l’Amministrazione comunale hanno consegnato la benemerenza civica riconoscendone “il contributo allo sport e alla valorizzazione del territorio”, con una pergamena che ne celebra il talento e l’impegno.

Sul palco Ludovico, emozionato, ha ringraziato la città e la sua squadra, la Tennis Tavolo Saronno: “Questo è stato un anno semplice per me stesso e voglio ringraziare anche la mia società, il Tennis Tavolo Saronno, perché mi ha fatto aumentare le probabilità di vittoria e basta.”

Un applauso caloroso ha accompagnato il giovane atleta, accolto come esempio di passione e dedizione, in una cerimonia in cui Saronno ha celebrato chi, con costanza e cuore, fa crescere la comunità attraverso lo sport.

