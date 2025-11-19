news

SARONNO – Un applauso spontaneo, partito dopo poche parole, ha attraversato la sala del Comune prima della conferenza stampa di ieri martedì 18 novembre. Tutto è partito da Agostino Masini, speaker di Radiorizzonti, che ha voluto omaggiare Piergiuseppe Vellini, conosciuto da tutti come Piero da Saronno, scomparso domenica 16 novembre a 86 anni.

Masini ha rivolto un pensiero semplice e diretto al fondatore della web tv cittadina, ricordandolo come un collega e una presenza costante nella vita della comunità. “Vorrei dedicare poche parole al collega Piero Vellini, detto Piero da Saronno. Grazie Piero per quello che hai fatto per la città di Saronno”. I presenti hanno risposto con un applauso condiviso dai presenti.

Dopo l’intervento di Masini è intervenuta anche la sindaca Ilaria Pagani che ha voluto esprimere il cordoglio dell’Amministrazione, sottolineando come la scomparsa del videomaker lasci “un vuoto profondo nella città” . La prima cittadina ha ricordato il contributo di Vellini alla memoria collettiva saronnese, fatto di immagini, storie e testimonianze che resteranno patrimonio della comunità.

Il funerale è fissato per giovedì 20 novembre in Prepositurale alle 15. Nelle ultime ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio, arrivati da associazioni, istituzioni, semplici cittadini e da chi, negli anni, ha incrociato l’obiettivo o la voce di Piero da Saronno.

