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SARONNO – Un sacerdote che ha vissuto il suo ministero con sapienza, pazienza e una fede profonda. Così l’arcivescovo Mario Delpini ha ricordato monsignor Angelo Centemeri nel messaggio inviato alla comunità e letto all’inizio del funerale celebrato nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Nel testo l’arcivescovo ripercorre il lungo cammino pastorale del sacerdote, sottolineando il valore del servizio svolto nelle diverse parrocchie e negli incarichi diocesani. Centemeri ha esercitato il suo ministero a Milano nella parrocchia di Santa Maria alla Fontana, poi a Santa Maria del Suffragio, quindi a Cantù nella parrocchia di San Michele, fino al lungo periodo a Saronno come prevosto e decano del decanato.

Il messaggio mette in luce soprattutto lo stile umano e spirituale del sacerdote. Un ministero segnato dalla capacità di ascolto, dalla serietà nella ricerca e nella comunicazione e da una fede vissuta con serenità.

“Giusto, stimato e amato monsignor Angelo Centemeri, nel suo ministero ha messo a parte i suoi doti di sapienza, di onestà nella ricerca e nella comunicazione, di pazienza, vissuta con una fede lieta e intensa”. L’arcivescovo ha ricordato anche come il sacerdote sia rimasto fino agli ultimi anni un punto di riferimento per la comunità, nonostante il peso dell’età e il diminuire delle forze. “L’avanzare degli anni e il diminuire delle forze non hanno impedito di essere fino all’ultimo un prete esemplare, un consigliere saggio, un uomo di preghiera”. Nella parte conclusiva del messaggio viene sottolineato il valore della testimonianza lasciata dal sacerdote nella vita della Chiesa e della comunità. “La sua testimonianza e la sua preghiera porteranno frutto in coloro che l’hanno conosciuto”.

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