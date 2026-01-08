news

SARONNO – Un gesto semplice, carico di significato, ha chiuso la cerimonia al centro di aggregazione giovanile Tam Tam dopo la scopertura del murales dedicato a suor Annunciata. L’associazione Il Gabbiano, da anni punto di riferimento per il quartiere Matteotti e realtà che ha collaborato a lungo con la religiosa, ha donato una targa con una delle frasi che suor Annunciata ripeteva più spesso nel suo impegno quotidiano: “Tanto una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse quella goccia, all’oceano mancherebbe”

La consegna è avvenuta alla presenza dei volontari, dei residenti e delle istituzioni, in un momento raccolto ma molto partecipato. A dare voce all’associazione è stata una volontaria, Marina Ceriani, che ha ricordato il legame profondo con suor Annunciata e il lavoro condiviso negli anni accanto alle famiglie e alle fragilità del quartiere, sottolineando come quella frase rappresenti ancora oggi il senso del fare volontariato: piccoli gesti, costanti, che insieme costruiscono comunità.

A ricevere idealmente la targa è stato il prevosto Giuseppe Marinoni, che ha ringraziato l’associazione Il Gabbiano per un segno capace di parlare anche senza grandi parole. Nel suo intervento ha evidenziato come il messaggio inciso nella targa richiami lo stile concreto e tenace di suor Annunciata, fatto di presenza quotidiana e attenzione alle persone, soprattutto a quelle che rischiano di restare ai margini.

La targa sarà collocata negli spazi del centro giovanile come ulteriore segno di memoria viva. Accanto al murales, diventa un richiamo costante per chi frequenta il Tam Tam e il quartiere Matteotti: ogni gesto conta, anche quando sembra piccolo, perché è proprio da quelle “gocce” che nasce un oceano di relazioni, solidarietà e cura condivisa.

