SARONNO – Una porta nuova, simbolo di accoglienza e cura, inaugurata davanti a un reparto pieno di persone. Al sesto piano dell’ospedale di Saronno si è tenuta l’inaugurazione della nuova porta del day hospital oncologico, un momento partecipato che ha visto insieme pazienti, volontari, operatori sanitari e istituzioni.

Presenti le autorità cittadine e sanitarie, a partire dalla sindaca Ilaria Pagani, i vertici dell’ospedale e il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone. Numerosa anche la rappresentanza di Saronno Point, con la presidente Marilena Borghetti, il vicepresidente Mario Busnelli e tutti i volontari dell’associazione, da anni punto di riferimento per il reparto e i malati oncologici.

La presidente Marilena Borghetti ha spiegato il significato concreto della nuova porta, parte di un percorso più ampio di riqualificazione del day hospital oncologico. Un intervento pensato per migliorare l’accoglienza e la privacy dei pazienti, grazie anche a donazioni che hanno permesso di arredare ambulatori, studi medici e spazi comuni, e che presto porteranno a un sistema di chiamata numerica nel rispetto della riservatezza.

La direttrice generale di Asst Valle Olona, Daniela Bianchi ha ringraziato Saronno Point e i volontari per il lavoro svolto, sottolineando il valore del volontariato come pilastro della sanità e ricordando l’impegno quotidiano di medici, infermieri e operatori del reparto. “La bellezza e la cura degli spazi contribuiscono alla cura delle persone”, ha evidenziato, rimarcando quanto un ambiente più accogliente possa aiutare chi affronta percorsi delicati.

A chiudere gli interventi la sindaca Ilaria Pagani, che ha portato il ringraziamento dell’intera città a Saronno Point e a tutti coloro che si prendono cura delle persone più fragili. La prima cittadina ha ricordato come l’accoglienza di un luogo passi soprattutto dalle persone che lo vivono ogni giorno, valorizzando il ruolo del volontariato e dell’accompagnamento umano accanto alle cure.

Dopo il momento istituzionale, spazio alla presentazione del calendario 2026 dei pazienti oncologici, testimonianza di forza e condivisione, seguita da un momento musicale natalizio che ha concluso l’inaugurazione in un clima raccolto ma partecipato.

