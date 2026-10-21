MILANO – Erano già in attesa prima delle 9,30, fuori dai box allestiti sul piazzale di Palazzo Pirelli. Quasi 300 cittadini hanno partecipato questa mattina, martedì 20 ottobre, all’iniziativa dedicata alla prevenzione, con 419 vaccini somministrati tra antinfluenzali, anti-Covid e anti-pneumococco.

In poco più di quattro ore, le sette linee vaccinali inizialmente predisposte sono diventate nove per ridurre le attese. Tra le persone in coda anche numerosi consiglieri regionali.

“Palazzo Pirelli conferma di essere la casa dei lombardi, punto di riferimento per i cittadini anche nel garantire servizi come quello delle vaccinazioni”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. L’obiettivo, ha spiegato, è sensibilizzare i cittadini, in particolare quelli più fragili, sull’importanza della prevenzione. Romani ha ringraziato l’Asst Nord Milano per la disponibilità e invitato a partecipare anche alla prossima giornata.

Martedì 27 ottobre sarà nuovamente possibile vaccinarsi senza prenotazione, dalle 9,30 alle 14. L’ingresso al piazzale del Pirellone sarà dalla rampa di piazza Duca d’Aosta.

Le somministrazioni saranno curate dall’Asst Nord Milano, l’Azienda socio sanitaria territoriale. Con la collaborazione della Protezione civile regionale sarà nuovamente allestita una tenda con box vaccinali, per accogliere i cittadini in un ambiente caldo e riservato.

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