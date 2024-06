news

SARONNO – “Abbiamo mostrato un basket stupendo, non solo in questa finale ma in tutta la stagione”: il presidente dell’Az Robur Saronno, Ezio Vaghi, è al settimo cielo per la vittoria dei suoi contro Cecina nella finalissima dei playoff della serie B Interregionale.

Vioncendo 78-57 la “bella”, gara 3 della finale playoff della serie B Interregionale contro i toscani di Cecina, l’Az Robur Saronno ha coronato il suo sogno, al termine di una stagione davvero trionfale. I saronnesi spiccano dunque il volo verso la caregoria superiore, la serie B Nazionale. Sabato sera si è giocato al Palaronchi di via Colombo, con il tutto esaurito. Incontro combattutissimo ed equilibrato sino a metà quando i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi hanno preso progressivamente il largo. Il tutto dopo avere dominato la regular season, con primo posto sia al termine della prima fase che della dase Gold successiva, e poi ai playoff superando Lucca, Pavia e infine Cecina.

08062024