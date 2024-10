news

SARONNO – Sconfitta di misura per il Fbc Saronno contro la Solbiatese, nell’anticipo del sabato sera contro un’altra grande di Eccellenza, la Solbiatese. L‘allenatore dei biancocelesti, Marco Varaldi, analizza l’esito del confronto ed anche la prova dei suoi, “il pari tutto sommato ci sarebbe stato!”

Su ilSaronno l’intervista al mister ospite, Danilo Tricarico ed anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Solbiatese 2-3

FBC SARONNO (4-3-3): Barlocco; Ortolani, Fasoli, Bello (1’ st Pandini), D’Addesio; Pecis Alb. (7’ st Cabezas), Pedrocchi (32’ st Sardo), Siviero (1’ st Alvitrez); Vaglio, Mammetti (20’ st Locati), Pontiggia. A disposizione Gargarella, Favilla, Ciceri, Gatti. All. Varaldi.

SOLBIATESE (3-4-1-2): Cavalleri; Gabrielli, Puka, Lorusso; Lonardi L., Minuzzi, Cocuz, Riceputi (33’ st Manfrè); Baldan (18’ st Laraia); Sylla (23’ st Torraca), Martinez (43’ st Mondoni). A disposizione Seitaj, Lonardi D., Giamberini, Gnocchi, Finoli. All. Tricarico.

Arbitro Testa di Bergamo (Caccia di Bergamo e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 10’ pt Martinez (So), 15’ pt Pedrocchi (Sa), 30’ pt Martinez (So), 30’ st Torraca (So), 32’ st Locati (Sa).

05102024