CARONNO PEETUSELLA – “Una lezione per tutti”: l’allenatore del Fbc Saronno, Marco Varaldi, commenta così il passo falso interno (si è giocato allo stadio di Caronno Pertusella) di mercoledì sera contro l’Olginatese. Sarebbe bastato un pari, invece i biancocelesti hanno perso 5-1, non solo incassando la prima sconfitta stagionale (considerando anche le amichevoli pre-stagionali) ma anche venendo così estromesso dalla Coppa, a passare il turno approdando agli ottavi di finale regionali sono proprio i lecchesi.

Deluso Varaldi, che teneva molto a proseguire l’avventura in Coppa, anche per creare il giusto turn over fra tutti gli elementi della propria rosa, “ma siamo mancati, sul piano della personalità, malgrado il fatto di essere passati in vantaggio ed aver giocato un buon primo quarto d’ora. Poi siamo mncati, forsa troppa inesperienza in campo”.

(foto e video: mister Marco Varaldi del Fbc Saronno commenta la sconfitta con l’Olgiatese allo stadio di Caronno Pertusella per la Coppa Italia)

18092024