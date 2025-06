news

MISINTO – Sono arrivati i primi carichi di sabbia nell’area feste di via Marconi: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la Misinto Bierfest 2025, e il Villaggio della Birra sta già prendendo forma. Come mostra il video, l’area beach si sta trasformando in un vero angolo di vacanza: sabbia vera e poi arriveranno ombrelloni e sdraio che promettono serate estive all’insegna del relax e della convivialità.

L’edizione 2025 della Bierfest si terrà dal 3 al 19 luglio, con undici serate di musica, birra, piatti bavaresi e novità tecnologiche. Il Villaggio della Birra, inaugurato lo scorso anno e confermato con entusiasmo, sarà lo spazio dell’aperitivo all’aria aperta, tra luci calde e profumo di arrosticini abruzzesi.

L’inaugurazione ufficiale è in programma giovedì 3 luglio alle 17.30, con l’apertura simbolica della botte prevista per le 21, alla presenza del sindaco Matteo Piuri e del presidente di Gam E20, Fabio Mondini.

Tra le novità di quest’anno anche le casse self-service dotate di intelligenza artificiale per semplificare ordini e pagamenti.

