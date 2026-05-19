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ORIGGIO – Poco meno di 90 minuti, nove domande sui temi chiave per il futuro del paese e una Sala dei Sindaci gremita con più di 150 persone. È online la diretta integrale di “Origgio sul palco”, il confronto pubblico tra i candidati sindaco organizzato da Confcommercio Saronno e ilSaronno a pochi giorni dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

QUI LA SINTESI DELLE RISPOSTE DEI CANDIDATI

Sul palco si sono confrontati Mario Ceriani, Evasio Regnicoli e Francesco Venturini, chiamati a rispondere su viabilità, sicurezza, commercio, sociale, area ex Novartis, ambiente, eventi e qualità della vita. Un dibattito con tempi scanditi e risposte rapide, pensato per permettere ai cittadini di ascoltare programmi, priorità e visioni differenti sul futuro di Origgio.

Nel corso della serata non sono mancati momenti di confronto, applausi del pubblico e curiosità raccontate anche nella cronaca della serata con le foto di Iannone. Tra i temi più discussi il sostegno al commercio locale, la gestione del traffico, il recupero delle aree dismesse e la sicurezza urbana.

Per chi non ha potuto partecipare o vuole riascoltare le risposte complete dei candidati, è ora disponibile il video integrale della serata, accompagnato anche dalla sintesi dettagliata di tutti gli interventi pubblicata da ilSaronno.

(per la diretta si ringrazia Chiara Fusi)

guarda tutte le foto 31



Origgio sul palco: confronto tra i candidati sindaco: numeri, presenti e curiosità con le foto di Iannone

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