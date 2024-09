news

ROBBIO – Un po’ deluso a fine gara l’allenatore del Robbio, Fabrizio Viassi, che però è anche molto realista: “L’avete vista la distinta? Siamo giovanissimi e contro le squadre tanto esperte come il Fbc Saronno è dura”. Malgrado la sconfitta, Viassi comunque ha tratto elementi positivi, per il proseguo della stagione della formazione pavese, che è neopromossa in categoria: “Nel primo tempo abbiamo anche fatto meglio degli avversari e siamo andati vicinissimi a portarci in vantaggio. Insomma, ci sono aspetti che mi confortano in vista delle gare che per noi saranno decisive, quelle con le altre squadre che si devono salvare”.

Robbio Libertas-Fbc Saronno 1-3

ROBBIO LIBERTAS: Costantino; Guida, Marasco, Bullano, Gregori (38’ st Vicini); Capodaglio (38’ st Pisati), Salvatore, Kambo, Barone, Baghdadi (29’ st Tartaro), Pavesi (33’ st Cavallotti). A disposizione Civiero, Eusebione, Modena, Montiglio, Perdicaro. All. Viassi.

FBC SARONNO: Gargarella; Ortolani, Fasoli, Bello, Brennici; Favilla (11’ st Cabezas), Pedrocchi (38’ st Siviero), Alvitrez; Vaglio (30’ st Sardo), Mammetti (20’ st Locati), Pontiggia. A disposizione Barlocco, Pandini, Locati, Saviero, Ciceri, Ferrari, Gatti. All. Varaldi.

Arbitro: Agazzi di Milano (Nicolò di Milano e Scopelliti di Milano).

Marcatori: 41’ pt Mammetti (S), 9’ st Vaglio (S), 26’ st Locati (S), 39’ st Salvatore (R).

Note – Spettatori 250 circa. Angoli 3-1 Fbc Saronno. Ammoniti Cabezas, Marasco. Recupero 2-4.

