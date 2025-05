news

SARONNO – “Chi fa il sindaco, se non lo fa a tempo pieno, vuol dire che non gli interessa dedicare tutto il tempo che porta la sua comunità”. Con queste parole Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed ex governatore dell’Emilia-Romagna, ha sostenuto con forza la candidatura di Ilaria Pagani, intervenendo sabato 3 maggio a Saronno a sostegno della coalizione di centrosinistra in corsa per le elezioni amministrative.

L’incontro si è tenuto nel pomeriggio in centro città, davanti a un pubblico partecipe. Bonaccini ha voluto sottolineare il valore della scelta di Pagani di dedicarsi completamente al ruolo di sindaco in caso di vittoria: “Spero di tornare e chiamarti sindaca, così Saronno avrà un sindaco che ascolta e a tempo pieno”.

Nel suo intervento, Bonaccini ha condiviso la propria esperienza da amministratore, sottolineando l’importanza della presenza tra le persone: “Io sono stato poco in ufficio e molto tra le persone… A stare tra le persone, intanto accorci la distanza la politica e i cittadini”. Ha aggiunto anche un passaggio per spiegare come la vicinanza ai cittadini sia un valore, ma non basti da sola se non accompagnata da capacità e ascolto.

Il presidente dem ha ricordato anche quanto l’ascolto dei cittadini abbia influenzato il suo operato: “Io vi garantisco che ho cambiato idea a volte sulle cose che stavo per fare. Perché se mentre dicevo una cosa a una platea la risposta era quella dello scuotimento della testa in negativo, poi tornavo a casa e mi domandavo se non ero io il protagonista di quella barzelletta in cui uno imbocca l’autostrada al contrario e pensa che siano tutti gli altri a sbagliare”.

Bonaccini ha concluso elogiando l’approccio di Pagani: “Così si fa”, ha detto, riferendosi alla decisione della candidata di voler essere un punto di riferimento costante per la cittadinanza. Un messaggio chiaro rivolto al candidati del centrodestra Rienzo Azzi che ha annunciato di voler continuare con la propria attività professionale mentre guida la città.

