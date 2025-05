news

SARONNO – “Una persona competente, preparata, che conosce il territorio”: così Stefano Bonaccini ha descritto Ilaria Pagani rispondendo alla domanda “perché votare lei” durante l’incontro pubblico che si è svolto in città sabato 4 maggio. Il presidente del Partito Democratico è stato protagonista di un momento di confronto con cittadini e simpatizzanti saronnesi, e in un mini punto stampa ha spiegato perché sostiene la candidatura dell’esponente del Pd come sindaca alle prossime elezioni.

Bonaccini ha sottolineato l’importanza di scegliere una guida amministrativa affidabile e radicata sul territorio, in grado di “sapere cosa fare un minuto dopo essere eletta”. A motivare il sostegno anche l’esistenza di “un’idea alternativa alla destra”, soprattutto in ambiti come trasporti e sanità pubblica.

“Chi pensa che il privato, anche se convenzionato, sia uguale al pubblico, deve spiegarmi perché non si torna allora al pubblico”, ha dichiarato Bonaccini, che ha portato l’esempio dell’Emilia-Romagna, regione che ha guidato per dieci anni e che è spesso considerata tra le migliori in Europa per qualità della sanità pubblica.

Nel suo intervento, il presidente del Pd ha criticato l’attuale gestione del governo Meloni sulla sanità, evidenziando come, nonostante l’incremento assoluto del Fondo Sanitario Nazionale, il rapporto con PIL e costo della vita sia oggi il peggiore degli ultimi vent’anni: “Siamo il fanalino di coda in Europa su questo fronte”. Per Bonaccini la differenza con il centrodestra è netta: “Noi abbiamo un’idea opposta: salute e istruzione devono essere garantite a tutti, indipendentemente dal reddito o dal contesto sociale”.

Infine, ha ribadito che sostenere Ilaria Pagani significa scegliere una visione di comunità che punta sulla libertà d’impresa ma crede fermamente che “su alcuni diritti fondamentali come salute e istruzione, debba essere il pubblico a garantire l’accesso per tutti”.

QUI L'INTERVENTO SU ILARIA PAGANI SINDACO A TEMPO PIENO

