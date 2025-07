news

LEGNANO – Un lancio simbolico, ma carico di significato: venerdì 4 luglio Giuseppe Rosafio è salito sul diamante del campo da softball di Legnano per inaugurare con il primo lancio la partita del Mondiale Under 15 tra Italia e Australia. Un gesto che va oltre lo sport e che rappresenta l’impegno della comunità internazionale nel promuovere il baseball per ciechi e ipovedenti, una disciplina nata in Italia trent’anni fa e che oggi guarda con ambizione alle Paralimpiadi.

A invitarlo è stata direttamente la federazione mondiale Wbsc, organizzatrice del torneo: una scelta che evidenzia la volontà di valorizzare l’esperienza italiana in questo settore, portando l’esempio del “batti e corri all’italiana” anche nei grandi eventi giovanili. “È stato emozionante – racconta Rosafio – per poter parlare con tutti quei piccoli diamanti che erano le ragazze della nazionale under 15 prima della partita che erano emozionatissime e come anche io, quando ho indossato la casacca della nazionale, anche loro stanno vivendo un sogno meraviglioso che non scorderanno mai.

Atleta della CISV Hurricane Varese, Rosafio è reduce da una stagione brillante con la sua squadra: i varesini hanno infatti conquistato l’accesso alle Final Four e sabato 12 luglio affronteranno Leonessa Brescia a Bergamo per la semifinale del campionato italiano, con l’obiettivo di difendere il titolo nazionale.

L’estate sportiva di Rosafio proseguirà poi con un torneo internazionale a Manchester nei primi giorni di agosto, per poi tornare in campo a settembre con la Coppa Italia. “Quello che sta accadendo intorno a noi – conclude – è meraviglioso: il baseball per ciechi e ipovedenti si sta espandendo in Europa e nel mondo. Siamo sulla strada giusta”.

(foto di copertina credit: Laura Massarenti)

