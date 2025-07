news

UBOLDO – Emozione e partecipazione questa mattina a Uboldo per il ritorno delle otto campane della chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dopo mesi di restauro. Le campane, protagoniste di un intervento conservativo accurato, sono state sollevate e riposizionate sulla torre campanaria grazie a una spettacolare operazione che ha attirato curiosi e fedeli.

Il progetto, intitolato “Il Campanile di Uboldo: un faro da conservare per la Comunità”, è stato curato dall’architetto Carlo Mariani e diretto da Francesca Pozzoli, con il contributo della ditta Aei Perego e della restauratrice Milena Monti. Fondamentale il finanziamento a fondo perduto di 80.000 euro ottenuto grazie alla Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando “Emblematici Provinciali”.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per la Festa del Paese, a settembre, quando le campane torneranno finalmente a suonare. Intanto, questo video racconta l’arrivo di oggi, tra applausi e commozione.

