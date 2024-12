news

SARONNO – Un messaggio con gli auguri per le feste imminenti ma soprattutto in cui si parla dei progetti e degli impegni di Forza Italia a partire dalla collaborazione con L’Italia c’è. E’ quello che ha lanciato venerdì 13 dicembre al Consiglio Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un video con Gianfranco Librandi imprenditore saronnese e fondatore de L’Italia c’è – Al Centro.

Ecco il suo intervento

Quest’anno la nostra famiglia politica si è allargata. Grazie a L’Italia c’è, al centro siamo di più e stiamo costruendo un progetto per far sì che nasca la grande dimora dei moderati, il muro portante della politica italiana e il punto di riferimento per dare una forza politica rassicurante, formata da donne e uomini seri, credibili, affidabili e responsabili, sotto l’egida del Partito Popolare Europeo.

Forza Italia è promotrice di questa iniziativa. Siamo contenti dell’accordo raggiunto con voi e con un nuovo grande amico, che in passato ha già fatto parte della nostra famiglia politica. Sono molto ottimista: saranno due anni di lavoro con l’obiettivo di arrivare alle elezioni politiche pronti per raggiungere il 20%. Sembra un sogno, ma guai a non sognare: se si sogna, poi i risultati si raggiungono.

Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Riposiamoci per qualche giorno. Buon Capodanno: nel 2025 avremo tantissime cose da fare insieme per dare risposte concrete ai nostri concittadini. Se lo aspettano, e noi non dobbiamo deluderli.