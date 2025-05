news

SARONNO – È stato il nuovo inno di Obiettivo Saronno, cantato da Angelo Lombardi e accompagnato da un coinvolgente videoclip, a fare da colonna sonora all’appuntamento che ha segnato la presentazione della coalizione civica formata da Saronno Sicura, Obiettivo Saronno, Idea Futuro. Un momento carico di emozione che ha unito idealmente i presenti e ha accompagnato i momenti dell’incontro politico dall’avvio al momento conviviale finale.

Lanciato ieri sera durante la presentazione della sede, in corso Italia, della coalizione a sostegno della candidata sindaca Novella Ciceroni, il brano è stato accolto con grande entusiasmo. Non solo una canzone, ma un vero e proprio manifesto in musica, il cui testo è stato depositato alla Siae, a conferma del suo ruolo identitario all’interno del progetto civico.

Nel videoclip scorrono immagini simboliche della città, attraversate dal colore viola, cifra estetica e valoriale di Obiettivo Saronno. «”Viola come inclusività, perché da noi è tutti per uno. Viola come serenità, per far felice la comunità. Viola come unicità, come Obiettivo Saronno”» recita il testo, con versi che richiamano i temi della solidarietà, dell’onestà e della voglia di costruire un futuro condiviso.

A colpire è anche l’energia evocativa delle parole: “È ora di abbattere il muro dell’ipocrisia, delle false promesse e dell’opportunismo” e ancora “Noi combattiamo per amore… nella dedizione, nella voglia di agire, nella libertà, nella generosità”.

Con questo inno la coalizione ha voluto mandare un messaggio chiaro: la politica può essere passione, partecipazione, comunità. Un ritmo che ora accompagna simbolicamente la campagna elettorale e che ha dato il via a una serata che è già diventata un momento simbolico del percorso verso le elezioni.

