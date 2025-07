news

MILANO – Sono due i casi di infezione da West Nile registrati in Lombardia: si tratta di una 38enne residente a Milano e di una 66enne di Pavia, quest’ultima ricoverata in via precauzionale.

“La situazione è assolutamente sotto controllo e i cittadini possono stare tranquilli – ha dichiarato Mario Melazzini, direttore generale del Welfare di Regione Lombardia –. Si tratta di una malattia endemica che ormai da anni si manifesta anche nella nostra regione. Nella quasi totalità dei casi non è necessario il ricovero e si guarisce spontaneamente. Regione Lombardia ha attivato tutti i protocolli di monitoraggio e sorveglianza su uomini, animali e vettori, e al momento non esiste alcuna criticità”.

Monitoraggio costante su zanzare, uccelli e cavalli

Il sistema lombardo di contenimento del West Nile prevede un lavoro congiunto di Regione, Ats, Comuni e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia-Emilia Romagna (IZSLER).

Sorveglianza entomologica: circa 100 trappole attive tra maggio e ottobre nei territori di pianura e collina, oltre a trappole dedicate nei tre aeroporti lombardi ( Malpensa, Linate e Orio al Serio ) per intercettare nuove specie di zanzare.

Sorveglianza sull’avifauna: monitoraggio su uccelli migratori e stanziali , con analisi di esemplari catturati o abbattuti per rilevare la circolazione del virus.

Sorveglianza sugli equini: controlli su cavalli con sintomi neurologici sospetti, considerati “sentinelle” per la diffusione del virus.

In caso di positività, scattano immediatamente misure restrittive: controlli sui donatori di sangue, organi e tessuti nelle aree interessate, oltre all’allerta per Pronto soccorso, medici di base e pediatri.

“La rete di sorveglianza è già attiva e funziona con efficacia – ha aggiunto Melazzini –. Questo ci permette di gestire prontamente eventuali criticità”.

