Scomparsa principe Filippo: da Saronno il ricordo del monarchico Balestrini

SARONNO – Da Saronno un ricordo dedicato al principe Filippo di Edimburgo, deceduto oggi: ne ricorda la figura il co-fondatore dei Giovani monarchici, il saronnese Simone Balestrini.

Questa mattina è deceduto presso il castello di Windsor, SAR il Principe Filippo. L’inizio della fine di un’epoca, ma allo stesso tempo il privilegio di aver potuto “conoscere” un Principe dalla vita incredibile. Il Duca di Edimburgo a giugno avrebbe compiuto 100 anni e oggi pare strano che un personaggio così energico, sempre presente nell’opinione pubblica e quasi mitologico sia scomparso. Per chi come me è appassionato di monarchia e se ne occupa, i reali nel tempo diventano come parte della famiglia, perché se ne tratta, si studia, se ne parla tutti i giorni. La sua storia e la sua figura mi hanno sempre affascinato, forse perché da una parte incarnava i valori di un tempo ormai passato, dall’altra perché ha saputo ricoprire con classe e professionalità un ruolo istituzionale per nulla facile, riuscendo con discrezionalità e lontano da riflettori, a divenire il gentleman per eccellenza e un grande esempio di servizio alla Nazione. Oltre ad affiancare la Regina negli affari di Stato, ha prestato servizio militare, combattendo anche nella Seconda guerra mondiale, ed era patrono di ben 992 associazioni benefiche.