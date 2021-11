x

Perché dovresti sceglierci?Ce lo chiediamo sempre: qual è il valore aggiunto che possiamo dare ai nostri oltre 11.000 Clienti? E lo chiediamo anche a loro ogni giorno. Ecco le risposte:

FIDUCIA, ciò che i Clienti più apprezzano è trovare nel Subagente il riferimento per ogni esigenza assicurativa e finanziaria. Partiamo sempre dall’analisi dei bisogni del Cliente grazie ad A.Bi.To®, il software che abbiamo ideato e che ci permette di quantificare le reali esigenze, dettate da stile di vita, situazione familiare, professionale e patrimoniale, le attuali coperture pubbliche e private e, di conseguenza, quanto manca per essere davvero sereni.

DISPONIBILITÀ’ E SERVIZIO, siamo aperti dalle 8:30 del mattino alle 19:00 la sera con orario continuato e anche il sabato mattina, parcheggi riservati, uffici in zona centrale e con accessi comodi e privi di barriere architettoniche

TRASPARENZA, ogni soluzione viene condivisa con il Cliente attraverso la proiezione dello sviluppo della polizza su maxischermi. E’ ogni Cliente a scegliere la soluzione più adatta. Ci sono approfondimenti sulle caratteristiche delle varie garanzie, informative specifiche sulle normative sottostanti, che il Cliente può leggere e analizzare per scegliere la garanzia che ritiene importante e quella che invece inserirà in un secondo momento o quella alla quale preferisce rinunciare. E’ il Cliente che acquista. Significa che sicuramente sa come è strutturata la sua soluzione, significa che sicuramente la utilizzerà.

PROFESSIONALITÀ’ e SPECIALIZZAZIONE i Consulenti devono superare un percorso importantissimo di formazione iniziale, ben 4 mesi di aula, per essere pronti ad affacciarsi alla consulenza e sono previste continue sessioni di aggiornamento sia interno che con la collaborazione di società esterne e università. Esistono nella struttura inoltre figure specializzate in vari rami, pronte ad intervenire a supporto dei Consulenti quando è necessario un consulto particolare

SOSTENIBILITÀ’ siamo green al 100%, abbiamo bandito la carta e tutte le nostre soluzioni dall’RC Auto agli Investimenti possono essere acquistate digitalmente, anche a distanza. Per dimostrare la nostra attenzione verso l’ambiente e verso il tempo preziosissimo dei nostri Clienti

le soluzioni di GENERALI ITALIA, note per la loro lungimiranza e flessibilità. La Compagnia, con 190 anni di storia alle spalle, ha saputo adattarsi e tante volte addirittura anticipare i cambiamenti richiesti dal mercato, non ultime le soluzioni innovative proposte durante la pandemia, che ci hanno permesso di accompagnare famiglie e Aziende nella vita di tutti i giorni. Oggi compagnia leader non solo nei numeri e nella tempestività in caso di sinistro, ma anche nella prevenzione e nell’assistenza proprio come un vero #partnerdivita

le soluzioni e la consulenza di BANCA GENERALI, “Best private Bank in Italy 2021”, banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, grazie ad una rete di consulenti ai vertici del settore per competenze e professionalità. Oggi quotata in borsa e parte del Gruppo Generali, il più grande gruppo assicurativo in Italia e uno tra i principali attori a livello internazionale. Con Banca Generali crediamo nel valore delle persone. Abbiamo scelto di puntare sulla professionalità e sull’esperienza creando una rete di private banker e wealth advisor in grado di affiancare le famiglie italiane nelle scelte per la tutela del patrimonio e in quelle legate alla realizzazione dei progetti di vita. Il tutto con uno sguardo sempre rivolto alla sostenibilità e agli impatti positivi che ogni nostra singola azione può generare sul Pianeta. Per questo motivo promuoviamo un approccio agli investimenti che diffonda le best practices in materia di ambiente, governance e persone. Sosteniamo inoltre iniziative volte a sviluppare e a diffondere una maggiore responsabilità, contribuendo in modo concreto a uno sviluppo economico e sociale di qualità, rispettando i diritti umani e la loro implementazione nell’ambito di tutte le nostre sfere di influenza.

Un cambiamento epocale nella consulenza assicurativa. Un cambiamento che ci chiede ogni giorno il mercato nel quale ci muoviamo.

Non basta più esserci nel momento del bisogno, liquidare il sinistro quando si presenta. Eccellenza e creazione di valore: Clienti sempre più esigenti e formati, che chiedono sempre più al mercato soprattutto a quello assicurativo e finanziario, nel quale si decidono il presente ed il futuro dei singoli e della società.

Le esigenze vanno sapute leggere ed interpretare. Le risposte devono essere personalizzate e all’avanguardia. E’ necessario fornire prevenzione, stringere convenzioni, essere presenti in modo capillare sul territorio, offrire comodità, fornire la bussola per destreggiarsi al meglio nel labirinto delle clausole e delle norme.Eccellenza e creazione di valore è quello che desideriamo fornire con la nostra Professione. Una Professione delicata, con una grande valenza sociale, che ci dona quotidiane soddisfazioni e che interpretiamo con grande orgoglio.