VARESE – Singolare, ma non inedito intervento quello compiuto ieri pomeriggio da parte dei vigili del fuoco all’ospedale di Circolo di Varese.

I vigili del fuoco sono intervenuti infatti accorsi su richiesta del personale sanitario per rimuovere un anello incastrato nel dito di una mano di una paziente. Gli operatori con l’ausilio di un attrezzo multifunzione sono riusciti a tagliare l’anello e a rimuoverlo. Tutto alla fine si è risolto nel migliore dei modi possibili.

Già in passato ai pompieri del Varesotto era capitato di eseguire un simile intervento, pure quella volta con un felice epilogo.

Ieri sera invece alle 21 a Cairate in via Sally Mayer (Ponte di Cairate) per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente, nell’impatto due occupanti sono rimasti incastri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, mediante l’uso di cesoia/divaricatore liberato gli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

(foto dei due interventi)

08012021