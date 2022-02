x x

UBOLDO / SARONNO / ORIGGIO – Oggi alle 11.10 circa in via 4 novembre ad Uboldo un sinistro stradale tra due automobili ha visto coinvolte 3 persone. A richiedere l’intervento dell’ambulanza di Croce rossa Saronno una donna di 64 anni che ha riportato solo lievi lesioni; è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno.

Intorno alle 15.30, un’anziana di 81 anni è caduta in piazza Libertà a Saronno. L’allarme ha richiesto l’intervento dell’ambulanza del comitato di Croce Rossa saronnese che, avendo valutato la situazione, ha trasportato la donna all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Ieri, invece, ad Origgio sulla strada statale ex-Varesina un incidente ha coinvolto una automobile e una moto. Ferito in modo lieve un uomo di 41 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde dall’ambulanza di Sos Uboldo. Sul posto, anche i carabinieri di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

18022022