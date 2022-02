Calcio Eccellenza, nel recupero missione compiuta per la Varesina

SETTIMO MILANESE – Contro il modesto Settimo, oggi pomeriggio in trasferta missione compiuta per la Varesina, che si è imposta 2-0. A segno Tripoli al 35′ del primo tempo (e che già aveva segnato dopo un quarto d’ora, gol annullato); il raddoppio degli ospiti di Venegono Superiore è giunto al 15′ della ripresa, grazie all’autorete di Azzini.

Settimo-Varesina 0-2

SETTIMO: Angeleri, Pica, Trionfo, Altamura (21′ st Spaggiari), Azzini, Cantoni (38′ st Candiani), Ronchi, Caon, Cicogna, Laraia, Singirello (30′ st Locatelli). A disposizione Puglia, Cipullo, De Marco, Ficchi, Aramini. All. Bruno.

VARESINA: Spadavecchia, Nejmi (6′ st Gottardi), Essan, Zefi, Sarr, Poesio (24′ st Scaramuzza), Tripoli (36′ st Tomasini), Deodato (6′ st Garcia), Gregov, Kate, Fumagalli (20′ pt Mira). A disposizione Castelli, Bernardi, Schieppati, Grasso. All. Spilli.

Arbitro: Santeramo di Monza (Lufi di Lodi e Zanibelli di Brescia).

Marcatori: 35′ pt Tripoli (V), 15′ st Azzini (S) (aut.).

(foto archivio: i calciatori della Varesina esultano per una rete)

