x x

SOLARO – In occasione di marzo mese delle donne e delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, il Comune di Solaro, attraverso l’opera della consigliera con delega all’Integrazione ed alle pari opportunità Eva Awa Diagne ed in collaborazione con l’associazione Hann Solidariétà Internazionale, rende omaggio alla figura femminile per il ruolo importante all’interno della famiglia, in società ed in politica. L’evento di quest’anno è dedicato in particolare alle donne di Pastef che stanno lottando per cambiare l’attuale regime in Senegal. L’incontro si terrà sabato 19 marzo dalle 13 nella sala polivalente di via San Francesco; dopo la degustazione di un piatto tipico del Senegal si terrà un dibattito al quale parteciperà anche il Sindaco di Solaro Nilde Moretti.



Dice Mara Kounta, presidente Hann Solidarietà Internazionale: “Durante l’incontro ricorderemo sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora vittime in ogni parte del Mondo. Nel periodo del covid, per esempio, ci siamo resi conto che la percentuale di violenza verso le donne, invece di diminuire è aumentata. Dunque la motivazione di questo incontro non è solo la celebrazione della Giornata, ma anche una riflessione sulla condizione femminile. Ringraziamo Solaro per l’accoglienza e per averci offerto la possibilità di organizzare questo incontro per festeggiare, scambiare opinioni e discutere di un tema così importante”.



Rimarca Eva Diagne, consigliera comunale con delega ad Integrazione e Pari Opportunità: “Vogliamo dare un segnale di forza e di coesione sociale. La figura di una Donna forte, capace e determinata è fondamentale nel nostro futuro. L’associazione ha finalità nobili che ci sentiamo di sostenere e siamo sicuri che l’incontro aprirà le menti di chi vorrà avere il piacere di seguirlo insieme a noi”.

(foto archivio: precedente evento dedicato alle donne in Comune a Solaro)

17032022