x x

SARONNO – Ats Insubria, Agenzia per la tutela della salute con competenze sul territorio di Saronno, questa mattina ha fatto il puinto della situazione dell’emergenza coronavirus nella zona.

La valutazione settimanale mostra una lieve risalita del numero di contagi. Probabilmente questo deriva dal periodo di festività appena trascorso. L’aumento di momenti di aggregazione sia familiare sia extra familiare ha favorito una maggiore circolazione del virus. Il numero di soggetti ospedalizzati si mantiene, tuttavia, molto basso grazie alla protezione derivante dai vaccini e, probabilmente, anche grazie ad una minore aggressività delle attuali varianti del coronavirus.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

29042022