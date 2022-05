x x

LIMBIATE – “Arriva la primavera e anche le nostre aree verdi vengono pulite e sistemate! Anche quest’anno l’Amministrazione volge uno sguardo particolare ai più piccoli. Infatti, oltre alla normale manutenzione delle aree verdi, ha messo in campo un controllo dettagliato di tutte le aree giochi che prevede la sistemazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture esistenti e l’eventuale rimozione di giochi non più riparabile e l’arricchimento degli spazi con nuove attrezzature“. Lo si legge in una nota dell’ente locale limbiatese.

Annunciano dal Comune: “Così arriveranno molle a cestone, bilici e scivoli ad arricchire il divertimento. Infine, visto il grande apprezzamento dell’area creata in piazza Repubblica lo scorso anno, la giunta comunale ha appena approvato il progetto per la realizzazione di un secondo spazio analogo in piazza V giornate. La magica atmosfera della piazza antistante il comando della polizia locale si arricchirà dunque di uno spazio per i più piccoli che sicuramente la renderà ancora più vivibile e gioiosa.

(foto: rendering di una delle nuove aree gioco in arrivo in città)

