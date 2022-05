x x

Ecco cosa regalare per una festa della mamma unica

Cosa regalare alla mamma per una festa speciale? Un regalo è sempre apprezzato, specie nel giorno dedicato a tutte le mamme, ma essere originali è difficile. Mancanza di tempo, di idee, frenesia quotidiana e, a volte, anche la lontananza geografica, rendono difficile celebrare un’occasione gioiosa come questa.



10 regali imperdibili per la festa della mamma



Regali per la mamma che ama il relax

Per la mamma che ama il relax, non vede l’ora di dedicarsi un momento a sé stessa, ricaricare le energie, specie se è molto impegnata, il regalo perfetto è una giornata alla spa. Da trascorrere da sola o, magari in compagnia, l’importante è che sia uno spazio dove possa sentirsi ben accolta, vezzeggiata e godere di sauna, massaggi, piscina: insomma, tutto ciò che si possa desiderare quando si vuol chiudere il mondo fuori dalla propria porta di casa.

Regali per la mamma appassionata di foto

Per la mamma appassionata di foto, le idee regalo sono davvero tante e online ci sono numerosi servizi che, velocemente, realizzano e stampano fotolibri personalizzabili. Se il tempo a disposizione è relativo e non si è pratici di grafica o design, allora ci si può affidare facilmente ad una app che, in pochi clic, selezionando immagini desiderate, sequenza, posizione, tipo e colore per lo sfondo, frasi da integrare, confezionano un fotolibro “parlante”, che racconti la storia di famiglia, la storia della mamma.

Regali per la mamma in… posa

Per la mamma che ama l’arte, la pittura e, magari, sia attratta dai selfie, quale migliore occasione di questa festa per regalarle un ritratto. Un’opera originale, unica, creata da un’artista, magari locale che, tramite foto, possa dipingere il soggetto scelto.

È un pensiero che resta nel tempo, che lo ferma, che rende la memoria di un giorno celebrativo indelebile. Lo stile è a cura del pittore, ma naturalmente in base ai gusti, alle preferenze materne, si può suggerire e indirizzare una tipologia di… pennellata.

Regali per la mamma beauty

Per la mamma beauty, la scelta è quasi obbligata. Un cestino, elegante e del materiale che possa piacerle, di prodotti per la cura personale. Non c’è età che tenga, giovane o anziana, la donna che desidera interessarsi al proprio aspetto, non può che restare ammaliata da un simile regalo. Meglio scegliere articoli che incontrino le sue tendenze, magari sbirciando in anticipo nel beauty case per non incappare in grossolani errori.



Un cestino che, non sia solo una mole di prodotti, ma che parli del tempo dedicato alla scelta di ogni singolo articolo, all’attenzione verso questi affinché siano adatti a lei. Inoltre, se si tratta di una neomamma, risultano ancora più desiderati quei prodotti per la pelle adatti al post parto e con elementi compatibili con l’allattamento del bambino.



Regali per la mamma romantica



L’unico gesto che è considerato classico, intramontabile e sempre gradito, è il mazzo di fiori. Una composizione floreale non stanca mai e, ogni anno, può essere diverso, simbolico e rappresentare una novità pur trattandosi della medesima tipologia d’attenzione verso la propria madre.

Selezionare un fiore, o più fiori, nonché lo stile della confezione, il significato, i colori, insomma pensare alla personalizzazione di un regalo del genere, risulta semplice, immediato e di sicuro effetto, soprattutto in virtù della possibilità di usufruire della consegna a domicilio, offerta da efiori.com che agevola l’acquisto e, molto spesso, solleva da ulteriori impegni. È un modo per far sentire amata, pensata e coccolata la propria madre. Un gesto elegante che può diventare una tradizione di famiglia.

Regali per la mamma in forma

Per la mamma in forma o che desideri riprendere attività fisica, un valido suggerimento è quello di regalare un abbonamento a lezioni di yoga, danza o altra disciplina che possa piacerle.

In tal modo, si regala alla mamma del tempo per sé stessa e per il suo benessere. A seconda degli impegni o dell’eventuale lontananza da una palestra rispetto all’abitazione materna, è possibile optare per un abbonamento digitale e lezioni online, in diretta. Tutto per essere in forma e super smart.

Regali per la mamma… buona forchetta!

Per la mamma… buona forchetta, amante della cucina, soprattutto elaborata, perché non regalare una cena casalinga, realizzata in casa, da uno chef? Va contattato con un po’ di anticipo, scelto il menu insieme affinché corrisponda ai gusti degli invitati alla cena, valutata l’organizzazione della serata. Di solito, lo chef pensa ad ogni aspetto della cena, dalla spesa, alla cucina, al servizio in tavola durante il quale presenta i piatti e ne raccolta le peculiarità. Insomma, un momento per far sentire la mamma ancora più importante.

Regali per la mamma sempre in cerca di novità da imparare

Per la mamma che sia sempre in cerca di novità da imparare o da perfezionare, un’idea regalo per renderla felice può essere un corso di cucina, se l’appassiona, o di un altro argomento di suo interesse. Magari l’apprendimento di una lingua straniera, un coso di giardinaggio per trasformare, finalmente il suo balcone in un giardino verticale, un corso di fotografia o di pittura. Insomma, la scelta è molto soggettiva e va studiata per essere su misura. In questo modo, sicuramente non si sbaglia!

Regali per la mamma sempre in movimento

Quale regalo per la mamma sempre in movimento? La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più amati dalle persone, sia per il tempo libero, sia per girare in città, fare commissioni, spesa, andare a trovare un amico e, in alcuni casi, raggiungere la propria sede di lavoro se non troppo distante da casa. Oggi, sono disponibili biciclette leggere a pedalata assistita, elettriche, in modo da avere un aiuto in caso il tragitto risulti lungo da percorrere o insorga un po’ di stanchezza. Non una semplice bici, ma una piccola rivoluzione delle proprie abitudini che permetta di essere in forma, di potersi muovere in libertà e autonomia. Perché non provare?

Regali per la mamma green

Per la mamma green, attenta al rispetto dell’ambiente, al corretto riciclo dei materiali e all’uso di materie ecologiche, si può regalare un capo d’abbigliamento realizzato in tessuto ecologico. Il tipo di colore, stile, caratteristiche è, ovviamente personale e variabile. Dipende dai gusti, ma la trama, cotone, lino, juta, cocco, canapa, agave, etc. va individuata, ad esempio tra quelle vegane o naturali, eco sostenibili, etiche, etc.

Si fa del bene all’ambiente e un regalo di sicuro successo alla mamma.