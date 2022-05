x x

VARESE – Mentre il punto nascite dell’ospedale di Saronno per ora resta chiuso, l’ospedale “Filippo del Ponte” di Varese – il più grande punto nascita del nord-ovest lombardo – può adesso contare su un reparto di Ostetricia e nido completamente rinnovato, al secondo piano del padiglione Leonardo: 35 posti letto di Ostetricia fisiologica, a cui si aggiungono altri 8 posti letto di patologia della gravidanza al primo piano, ospitati in stanze doppie o singole, climatizzate, dotate di bagni nuovi, completamente ristrutturate e decorate con bellissime immagini.

Un investimento di oltre 600 mila euro, coperto da Asst Sette Laghi – che ha competenze anche su Tradate – per circa 420 mila euro e per 180 mila euro con i proventi di tantissime donazioni arrivate alla Fondazione Il Ponte del sorriso, che ha trasformato radicalmente il reparto, cambiando pavimenti e porte e rendendo gli ambienti, compresi quelli dell’adiacente nido, straordinariamente belli e accoglienti. Ogni stanza è decorata con immagini che richiamano la maternità con mamme e cuccioli di tante specie animali, mentre il corridoio è una fiorita primavera con un lungo e gioioso arcobaleno. L’inaugurazione è in programma per martedì 7 giugno, alle 14.30, al secondo piano del Padiglione Leonardo.

(foto: il punto nascite all’ospedale di Saronno, da tempo chiuso)

31052022