Fra le caratteristiche più importanti di un tappeto destinato ad arredare il soggiorno ci sono di sicuro i colori del tessuto. Per scegliere quelli giusti è necessario tenere conto delle forme e delle linee che caratterizzano l’arredamento della zona living. In primo luogo, però, conviene capire se si desidera un tappeto destinato ad attirare l’attenzione delle persone o, al contrario, un modello che si integri in maniera gradevole ed equilibrata con i mobili. Un tappeto, quindi, può attrarre gli sguardi di tutti, oppure rivestire una funzione prettamente pratica, e solo in seconda battuta estetica. Il tono su tono, per esempio, è una soluzione ideale quando si vuol creare una sorta di connessione fra il tappeto e gli altri mobili; ne deriva un effetto avvolgente, con uno spazio che trasmette calore e che è sinonimo di tranquillità e di pace.

Il pavimento

Bisogna anche capire in che modo abbinare il tappeto con il pavimento. È importante che il tappeto resti il più possibile aderente al pavimento, per evitare che le persone ci possano inciampare. Per quel che riguarda i colori, quando il pavimento è scuro c’è bisogno di un tappeto dalle cromie chiare, affinché l’ambiente possa essere illuminato e risaltare nel suo complesso. Quando si ha a che fare con un pavimento chiaro, invece, il tappeto va bene anche a scuro, ma unicamente nel caso in cui l’ambiente sia molto luminoso. Invece, deve essere comunque chiaro il tappeto destinato a un salotto poco luminoso, anche se il pavimento è in marmo chiaro o in parquet.

Quale tappeto mettere in mansarda

Abbiamo visto come scegliere il tappeto salotto , ma che cosa si deve fare se questo elemento di arredo è destinato alla mansarda? In questo caso abbiamo a che fare con uno spazio abitativo sui generis, dal momento che le sue pareti possono essere sfruttate solo in parte, tenendo conto della pendenza del tetto. Gli ambienti di una mansarda possono essere caratterizzati da altezze differenti, con il soffitto che in alcuni punti risulterà più inclinato e più basso. E se è vero che le mansarde sono affascinanti anche per questo, è altrettanto vero che in termini di luminosità ciò può essere un problema. Ecco, allora, che il tappeto di una mansarda può essere utilizzato per fare in modo che gli spazi appaiano più luminosi. Nel caso di una metratura ridotta, conviene optare per un tappeto chiaro di un colore solo, capace di riflettere la luce e di dare origine a un equilibrio armonico con gli altri arredi. Se si ha la possibilità di usufruire di una mansarda grande di tipo open space, invece, si può azzardare con colori più accesi e perfino coraggiosi.

Il tappeto in cucina

Infine, la cucina: anche qui ci può essere spazio per un tappeto. Nella maggior parte dei casi è lungo e stretto, in modo da assecondare la conformazione tipica di questo locale. Ovviamente deve essere messo in prossimità del lavello, affinché il pavimento possa essere protetto dagli schizzi di unto o da quelli di acqua. Anche per questo motivo si deve optare per un tappeto in bambù, in materiale plastico o sintetico, che possa essere lavato con facilità.

