SARONNO – “La scorsa settimana in Lombardia sono state aperte per gli over 60 le quarte dosi di vaccinazione anti-covid, somministrate naturalmente anche all’hub saronnese di via Parini. Nei prossimi giorni, il centro vaccinale locale sarà aperto il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 18, oltre che sabato dalle 8 alle 12: è necessario presentarsi con la prenotazione già effettuata sul portale regionale”: lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale.

Coronavirus, il punto in città

La situazione sanitaria a Saronno oggi è la seguente: i cittadini attualmente positivi al Covid sono 402 (463 lo scorso lunedì). Nei centri anziano, alla Rsa Sant’Agnese si registrano 2 positivi al Covid, mentre Focris e Gianetti sono covid free.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

18072022