SARONNO – Acquisto online da pochi centesimi, gli arriva un dazio doganale da 20 euro: questa la “disavventura” capitata ad un saronnese che tramite Ebay aveva acquistato una protezione in plastica per lo schermo del proprio telefonino. Un oggetto del valore di pochi cents, “in tutto avevo pagato attorno ai 2 euro compresa la spedizione in Italia, mesi fa quando avevo fatto l’ordine, tramite un venditore estero”. I tempi di consegna sono stati lunghissimi, l’acquirente si era addirittura dimenticato di quel acquisto. Ma ora l’arrivo del pacchetto al domicilio di Saronno, con una sorpresa: “Quando è arrivato il postino, l’ha ritirato un parente. Ignorava quale fosse il contenuto e quindi ha pagato l’esorbitante dazio doganale, altrimenti l’avrei sicuramente rimandato indietro. Parliamo di quasi venti euro per un oggetto praticamente di nessun valore materiale, un pezzettino di plastica; comprato su Ebay unicamente perchè il telefonino che possiedo è di un modello poco diffuso, e trovarlo in Italia è praticamente impossibile!” racconta il saronnese. Che si domanda: “Ma è davvero giusto così? Chi decide questi dazi spropositati ed in base a cosa?”

