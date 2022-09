x x

GERENZANO – Campus per i giovani al Parco degli aironi: si sta svolgendo in questi giorni con buona partecipazione. “I primi due giorni di campus sono stati all’insegna di escursioni, curiosità, laboratori e giochi a tema su piante e animali insieme alle nostre guide del parco, Matteo e Sara. E per i prossimi giorni le sorprese non sono finite” ricordano da Ardea onlus, che si occupa della gestione dell’area naturalistica per conto dell’Amministrazione civica gerenzano.

Al campus c’è stato anche un apprezzato momento dedicato allo yoga, oltre alle tantissime altre attività.

(foto: la lezioni di yoga per i giovani partecipanti al campus al Parco degli aironi)

02092022