SARONNO – Sabato “impegnato” per gli appassionati di volley e basket locali. Per quanto riguarda la pallavolo, maschile serie B, per Saronno in trasferta c’è non solo un derby ma anche quello che rappresenta uno scontro diretto per i playoff: alle 21 odierne va in scena la sfida contro lo Yaka, al palazzetto polivalente di via Gasparotto 10 a Malnate. Diretta sul canale Facebook del club saronnese. La Rossella Caronno, sempre alle 21, incontra in trasferrta la corazzata Scanzorosciate, diretta sul canale Youtube della Pallavolo Caronno.

Passando al basket, serie C Gold maschile, oggi alle 18.20 nel palasport polivalente di via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio l’Az Robur Saronno è ospite dei locali della Libertas. “Partita difficilissima a Cernusco, contro una squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata e che ha tutte le carte in regola per alzare il livello al ritorno – dicono dalla Robur – Tanto per dirne una, l’anno scorso ai quarti di finale playoff Gara2 l’hanno vinta loro. I “bufali” sono un gruppo giovane e di talento, dunque massima attenzione: si gioca per la quinta di ritorno del campionato”.

11022023