x x

SARONNO – Il santuario della Beata Vergine dei Miracoli non è bastato a contenere familiari, amici, conoscenti e i tanti cittadini che si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a Donatella Beladelli saronnese che per quarant’anni ha lavorato in Municipio a Origgio all’ufficio ragioneria. Era andata in pensione un mese fa e si è spenta dopo aver lottato con la malattia.

“Era una donna splendida e sempre disponibile con chiunque – ha ricordato il sindaco Evasio Regnicoli – cortese e simpatica. Una persona speciale e una nostra amica. Una grande perdita per la sua famiglia e per la sua seconda famiglia, noi del Comune”. E proprio in comune era un punto di riferimento anche negli ultimi mesi quando aveva trovato soluzioni nuove per poter lavorare malgrado la malattia che l’aveva colpita.

Toccante anche il ricordo condiviso sui social dall’assessore Andrea Palomba: “E’ stata lei a insegnare (con tanta pazienza) a un ventenne capellone e rompiscatole (e all’epoca ero assai più rompiscatole di oggi) tutti i rudimenti del bilancio comunale fino a far nascere in me una vera e propria passione (tanto da lasciare quello che stavo facendo e iscrivermi a economia). Dedizione, competenza, impegno. Tanto tempo hai dedicato a servizio del nostro Comune, anche negli anni senza il Responsabile del Settore, nei quali tu sei sempre stata la memoria in carne e ossa di ogni capitolo del bilancio, ben più del programma di contabilità. Un esempio nel lavoro. Ma, ancora prima, un esempio nella vita con quella gioia (e “chi l’ha detto che i ragionieri devono essere per forza tristi?”) ed energia che contagiavano tutto e tutti”.

A piangerla anche la compagnia Attori per caso visto che il teatro era una delle due grandi passioni insieme all’Inter (che andava spesso a vedere allo stadio) e alla sua famiglia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione