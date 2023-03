x x

LAVENA PONTE TRESA – Oggi alle 10.30 a Lavena Ponte Tresa in via Ardena per cause in corso di accertamento durante alcuni lavori agricoli di abbattimento piante, un uomo è rimasto schiacciato da un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno tagliato la pianta e liberato la persona che è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Il ferito, un 71enne, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, ed è apparso in gravi condizioni. Sul posto anche carabinieri ed ambulanza della Croce rossa.

(foto: un mezzo dei vigili del fuoco accorso questa mattina in via Ardena a Lavena Ponte Tresa)

