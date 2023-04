x x

VARESE – Tragedia nel weekend pasquale: nello scontro fra una Fiat Panda ed una motocicletta, avvenuto in via Varese a Laveno Mombello, la strada che porta verso il lago, il centauro è caduto a terra ed ha perso la vita per le ferite riportate. Il fatto è accaduto oggi alle 15.

Apparso subito gravissimo l’uomo, di 57 anni, è stato soccorso dal personale dell’ambulanza accorsa e da Como è stato fatto levare in volo l’elisoccorso. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Il motociclista ora originario di Monvalle. Ferita anche la conducente della Panda, una ragazza di 25 anni, che comunque non è in pericolo di vita.

(foto: la scena del tragico sinistro)

