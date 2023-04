x x

BloombergGPT è la nuova Intelligenza Artificiale (IA) creata da Bloomberg per trovare nuovi metodi di utilizzo dei dati accessibili all’interno del software dell’azienda dedicato agli investitori. Sostanzialmente, un nuovo strumento per aiutare l’investitore.

Creata per l’esecuzione di task per l’elaborazione del linguaggio naturale, BloombergGPT è stata istruita con una vasta quantità di dati finanziari. Il 30 marzo Bloomberg ha pubblicato i dettagli sullo sviluppo di BloombergGPT.

L’intelligenza artificiale di Bloomberg ha generato un notevole interesse da parte della comunità finanziaria, con diversi esperti che la ritengono una pietra miliare del settore. Secondo Ethan Mollick, professore di Wharton, BloombergGPT potrebbe dare inizio alla prossima ondata di IA aziendali e portare il settore in una nuova era”.

L’entusiasmo di Mollick si scontra con lo scetticismo di altri membri della comunità. Secondo alcuni, i mercati finanziari stanno per subire una gamificazione mai vista prima, con conseguenze inaspettate. Altri prevedono che la nuova IA potrebbe arrivare a sostituire gli analisti finanziari, grazie alla sua velocità nell’esecuzione e nel completamento di task.

Indipendentemente dalle critiche, BloombergGPT segna un grande passo in avanti per il settore finanziario, dove le IA vengono usate sempre di più. La nuova tecnologia di Bloomberg potrebbe diventare il modello per altre aziende che vogliono migliorare i propri processi finanziari.

L’annuncio dell’IA di Bloomberg arriva sulla scia del blocco da parte dell’Italia di ChatGPT di OpenAI e dell’avvio di un’indagine per sospetta violazione della privacy. Il 31 marzo scorso, infatti, il Garante della Privacy ha annunciato il blocco temporaneo di ChatGPT per poter condurre le indagini.

L’Intelligenza Artificiale rappresenta il futuro in diversi settori. Rimanendo in ambito economico-finanziario, anche il settore delle criptovalute appare pienamente in corsa perché si moltiplicano i nuovi progetti IA. Tra le migliori criptovalute di intelligenza artificiale, Love Hate Inu, attivo nel settore dei sondaggi online; DeeLance, piattaforma web3 di raccordo tra aziende e freelance, Ecoterra, l’app che premia gli utenti per i comportamenti virtuosi verso l’ambiente.