x x

Gli asset digitali diventano sempre più conosciuti a livello mondiale, con gli investitori sempre alla ricerca di occasioni per rimanere in partita.

Considerando la struttura solida delle criptovalute, si può prevedere che il loro valore crescerà esponenzialmente. Chi è interessato a investire deve informarsi sulle previsioni di Ethereum e Bitcoin per il 2023, oltre a sapere come investire in criptovalute.

Bitcoin è in crescita da anni, con un valore decuplicato dal 2017. Il trend dovrebbe continuare anche nei prossimi anni, mentre le previsioni sul valore di bitcoin per il 2023 sono davvero ottime.

Secondo alcuni esperti bitcoin potrebbe arrivare addirittura a 1 milione di dollari entro la fine del 2023, per adesso siamo fermi a 30.000. Con le dovute ricerche, gli investitori possono cercare di trarre il massimo profitto da questa criptovaluta.

Le previsioni per Ethereum:

Nel 2023 il valore di Ethereum potrebbe arrivare a 10.000 dollari. L’ipotesi sembra azzardata, ma bisogna ricordare che bitcoin ha raggiunto i 30.000 dollari molto rapidamente.

La crescita del settore DeFi, l’adozione istituzionale in aumento e il lancio di ETH 2.0 possono far salire il valore di Ethereum nel 2023.

Per investire in Ethereum, si possono seguire diversi consigli. Prima di tutto è necessario fare qualche ricerca e acquistare ETH su un exchange affidabile. Inoltre, è sempre una buona idea conservare gli ETH in un portafoglio sicuro come Ledger o Trezor.

Investire in criptovalute – come fare:

Bitcoin ed Ethereum sono due delle criptovalute più famose. Ecco alcuni fattori che tutti i nuovi investitori in criptovalute dovrebbero considerare.

Le basi:

Prima di tutto, bisogna comprendere il funzionamento delle criptovalute. Fondamentalmente, le criptovalute sono valute digitali che utilizzano la crittografia sicura per le transazioni. Bitcoin, ad esempio, si basa su una rete decentralizzata di computer che tengono traccia di tutte le transazioni. Ethereum è molto simile, ma consente agli utenti di creare contratti e programmi all’interno della sua rete.

Ricerca:

In secondo luogo, occorre decidere in quale valuta investire. Esistono diverse criptovalute, ognuna delle quali presenta vantaggi e svantaggi. Una ricerca accurata consente di trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Creare un account:

Per acquistare e vendere criptovalute, occorre creare un account presso un exchange affidabile.

Attenzione alla volatilità:

Infine, va tenuto a mente che il valore di tutte le criptovalute è altamente volatile, quindi può subire rapide fluttuazioni. Un buon investitore monitora attentamente il mercato prima di effettuare qualsiasi operazione, inoltre pianifica una exit strategy prima di acquistare o vendere criptovalute.

Il futuro di Ethereum e Bitcoin sembra promettere molto bene. Tuttavia è sempre meglio fare qualche ricerca, leggendo continuamente le notizie sulle variazioni di valore delle criptovalute sulle quali si vuole investire.

Le prevendite:

Spesso i migliori affari si fanno in fase di prevendita, quando i token dei nuovi progetti costano poco e hanno un ampio margine di miglioramento. Una delle prevendite più spettacolari dell’anno è Love Hate Inu che ha raccolto circa 4 milioni di dollari in un mese: un record.