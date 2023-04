x x

Il nuovo progetto Love Hate Inu fa perno sulla meme coin LHINU basata su Ethereum, grazie alla quale è possibile esprimere le proprie opinioni nei sondaggi su argomenti di rilievo o personaggi pubblici.

Il sistema ideato dal progetto è il vote-to-earn, quindi gli utenti guadagnano dei token quando votano. Per esprimere la propria opinione, è necessario possedere i token e fare staking per almeno 30 giorni: solo chi partecipa realmente al progetto può quindi diventare parte integrante del sistema di voto.

Grazie allo staking, quindi, il progetto garantisce che non ci sarà alcuna manipolazione nei sondaggi e che le opinioni espresse derivano da utenti reali. Il sistema si appoggia sulla blockchain, per cui il processo di voto è anche anonimo e non si corre il rischio di essere bullizzati o giudicati per aver espresso il proprio pensiero.

Community e aziende sulla stessa piattaforma

Secondo la roadmap del progetto, il sistema vote-to-earn non servirà solo per permettere agli utenti di esprimere la propria opinione su temi di rilevanza o personaggi, ma anche sulla governance: per questa ragione, gli investitori nel progetto saranno direttamente coinvolti nel prendere decisioni su temi rilevanti come la destinazione del budget per il marketing.

Ma non solo, in quanto il team di sviluppo del progetto sta lavorando a un sistema VIP, che consenta di verificare le identità dei votanti, pensato per tutte le aziende che vogliono usare la piattaforma di Love Hate Inu per effettuare le proprie indagini di mercato.

Grazie a sondaggi mirati, infatti, è possibile prevedere le scelte di acquisto degli utenti o altre informazioni che possono permettere proprio alle aziende di stabilire quali prodotti lanciare sul mercato.

Come comprare LHINU

Per partecipare alla prevendita, basta seguire alcuni semplici passaggi, come indicato di seguito:

Passaggio 1: aprire un wallet crypto

Il primo passo da fare per acquistare LHINU è quello di creare un crypto wallet, pensato per tenere i propri token al sicuro. Tra i tanti provider è possibile optare, secondo il team di Love Hate Inu, su MetaMask o Trust Wallet, due wallet che supportano i token ERC-20 (LHINU è uno di questi).

MetaMask è scaricabile dal computer desktop, visitando il sito ufficiale, mentre Trust Wallet è pensato per lo smartphone.

Passaggio 2: comprare ETH o USDT

Per acquistare LHINU è necessario usare ETH o USDT, rispettivamente Ethereum e Tether: una volta posseduto uno dei due, basterà inserirlo nel proprio crypto wallet, come indicato nel passaggio precedente.

Se non si vuole sfruttare nessuno dei due, è possibile anche utilizzare la propria carta di credito o di debito, visto che la piattaforma di Love Hate Inu è dotata di un widget che permette di usarla per prendere i token. In questo caso, però, ci sono da considerare spese aggiuntive, ovvero le gas fee, in quanto il widget è alimentato da Wert.

Passaggio 3: collegare il crypto wallet alla piattaforma di prevendita

Una volta aver avuto accesso al sito di Love Hate Inu, basterà fare clic sul pulsante “Buy Now”. A questo punto si aprirà una finestra pop-up, dalla quale potrete scegliere il provider del wallet e seguire le istruzioni per collegare il proprio alla piattaforma.

Passaggio 4: acquistare i token LHINU

A questo punto comparirà la casella che permette di effettuare l’ordine decidendo quale valuta digitale usare per l’acquisto (se ETH o USDT) e la quantità di token LHINU che si vuole acquistare. C’è da rispettare solo un importo minimo di acquisto, che è pari a 10 LHINU.

Passaggio 5: ricevere i token LHINU

Alla fine della prevendita, sarà possibile ricevere i token acquistati: non essendo presente la clausola del periodo di vesting, si potranno reclamare tutti i token, senza doverli lasciare sul wallet, perché da subito disponibili.