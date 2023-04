x x

CARONNO PERTUSELLA – Trentaduesima giornata di campionato, la Caronnese gioca ancora al Comunale e ospita i bergamaschi del Ponte San Pietro. Dopo che l’aritmetica ci ha condannati definitivamente alla retrocessione, vogliamo comunque chiudere al meglio il nostro campionato.

Simone Moretti: “Continuiamo a giocarcele”

Simone Moretti chiede comunque massimo impegno ai suoi ragazzi in vista della gara di domenica: “La gara col Città di Varese ci deve insegnare ancora una volta che le occasioni vanno sfruttate. Mi piacerebbe vedere lo stesso spirito messo in campo domenica scorsa, con maggior incisività sotto porta”.

Alla scoperta del Ponte San Pietro

Ottava forza del campionato, il Ponte San Pietro è reduce dalla vittoria di misura nella sfida tutta bergamasca contro il Brusaporto. A tre giornate dalla fine, i Blues sono più che mai tranquilli e Stefano Brognoli può godersi tranquillamente il finale di stagione. Anche lui alla prima esperienza in panchina, il Ponte è un mix tra giocatori esperti come Ferreira Pinto e Ruggeri, e giocatori giovani come il portiere Mangiapoco e l’attaccante Longo.

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Mariani Silvio, Nossa Devis, Pandini Simone, Soddu Federico.

Centrocampisti: Brugnone Edoardo, Cerreto Paolo, Mollica Diego, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Aloardi Riccardo, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles, Frontini Andrea.

