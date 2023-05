x x

Anche se il mercato degli NFT sta incontrando una discesa negli ultimi tempi, gli investitori più assidui sono sempre alla ricerca del prossimo progetto di successo, anche in questo settore.

Launchpad.xyz è la nuova piattaforma pensata per chi vuole investire in NFT e riuscire a prendere la decisione giusta su come impiegare al meglio il proprio denaro. In sostanza costituisce uno sportello unico per il mondo NFT: dall’exchange decentralizzato per il trading degli NFT e lo swap di token, all’accesso alle ICO private.

Come funziona Launchpad.xyz

Launchpad.xyz si serve dell’intelligenza artificiale per analizzare le crypto in maniera più efficiente: attraverso il tool Launchpad Quotient si può infatti venire a conoscenza dei punteggi di rischio/ricompensa di ogni criptovaluta, in modo da avere una maggiore consapevolezza delle opportunità che un progetto può fornire.

La piattaforma garantisce l’accesso al minting degli NFT, dando così ai propri utenti la possibilità di investire prima che questi vengano messi sul mercato. Ci sarà anche un accesso esclusivo a giochi play-to-earn e la possibilità di fare trading con crypto e NFT su un’unica piattaforma, grazie al suo exchange decentralizzato.

Le commissioni per il trading sono inoltre scontate per tutti i possessori del token nativo del progetto, LPX.

Come partecipare alla prevendita di LPX

La prevendita del token LPX è attualmente in corso, al prezzo di 0,035$: le fasi saranno in tutto dieci e il valore del token crescerà in maniera esponenziale prima del listing sugli exchange, motivo per il quale è bene investire in tempo per ottenere i maggiori guadagni.

Per acquistare il token sarà sufficiente seguire questi semplici passi.

1. Scaricare un crypto wallet

Come per ogni prevendita, è necessario avere un crypto wallet a disposizione: se non se ne ha uno, il migliore da scegliere è MetaMask, in quanto compatibile sia con smartphone, sia con il desktop.

2. Trasferire Ethereum o Tether sul wallet

Una volta scaricato e configurato il wallet, basterà aggiungervi i token Ethereum o Tether, che poi verranno scambiati con i token LPX.

3. Collegare il wallet al sito ufficiale della prevendita

A questo punto basterà collegarsi al sito ufficiale di Launchpad, cliccare su “Connect Wallet” e selezionare il proprio wallet da collegare.

4. Acquistare i token LPX

Sarà quindi necessario scegliere il metodo di pagamento, tra ETH, USDT o anche una carta di credito/debito bancaria. A questo punto si dovrà digitare il numero di token da comprare e poi selezionare il pulsante “Buy Now”.

Nel vostro wallet dovrete confermare la transazione e il gioco sarà fatto.

Conviene investire in Launchpad.xyz?

Questo nuovo progetto sta sviluppando delle funzionalità molto innovative, che permetteranno agli investitori di sfruttare il web 3.0 in un solo luogo, per avere accesso alle ICO private, ad asset frazionati, analisi del sentiment, nuovi NFT e così via.

Tra le varie opportunità di guadagno c’è lo staking dei token, che consente di ottenere delle entrate passive e garantisce l’utilità dei token nel mondo reale. Acquistare in prevendita è una buona opportunità per ottenere i token al prezzo più basso, prima che raggiungano il prezzo di listing di 0,07$.