GERENZANO – “Il bosco delle api” è il progetto di un’area verde alle porte di Cremona, per tutelare la biodiversità e riattrarre gli insetti impollinatori.

In questo progetto è coinvolta anche la gerenzanese Martina Borghi, in qualità di responsabile della campagna “foreste” di “Greenpeace Italia”, la gerenzanese ha in passato collaborato con la coop sociale “Agropilis” di Cremona.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un ecosistema boschivo per favorire il ripopolamento degli insetti, come le api che sono fondamentali per la produzione alimentare, api che secondo la Borghi sono sempre più a rischio nel nord Italia per la presenza massiccia di pesticidi nell’agricoltura.

