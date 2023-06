x x

Le alghe, soprattutto se rosse, rappresentano un problema per tutti coloro che vanno al mare o in piscina e che si ritrovano in una situazione sicuramente molto spiacevole, dal punto di vista estetico e, per così dire, anche tattile. Nuotare in acque che sono piene di alghe rosse, infatti, è tutt’altro che piacevole per tantissime persone: per quanto siano innocue e non arrechino danni di nessun tipo, soprattutto considerando la salute dell’organismo, si comprende benissimo come le alghe rosse siano oggettivamente molto fastidiose.

Tuttavia, il cambiamento climatico e le alte temperature sono alla base di una componente che, per questo motivo, può essere considerata come piuttosto irreversibile per tutti i corsi d’acqua che vengono presi in considerazione, soprattutto per quanto riguarda il mare e la piscina. Detto questo, dunque, è importante cercare di capire perché le alghe si formano in piscina, comprendendo sicuramente e, innanzitutto, che la presenza di alghe in piscina non chiama in causa necessariamente un fattore sporcizia; in secondo luogo, dopo aver compreso questo elemento, sarà possibile comprendere anche come le alghe possono essere contrastate, servendosi di un giusto strumento che permetterà di risolvere i propri problemi in men che non si dica.

Perché le alghe si formano in piscina?

A tutti sarà capitato, almeno una volta, di andare al mare, soprattutto a seguito di una giornata molto particolare per le condizioni atmosferiche, e di ritrovarsi con alghe rosse che cospargono il mare. Si tratta, in realtà, di una situazione molto standard, che ogni anno, soprattutto durante la stagione estiva, si ripresenta con una certa regolarità. Le alghe rosse sono soltanto alcune delle specie che appartengono alla grande famiglia delle alghe che governano, per così dire, sul pianeta terra in numero e in termini di importanza.

Non tutti sanno, infatti, che le alghe sono importantissime per l’equilibrio degli ecosistemi di tutto il mondo, tanto da essere addirittura incluse in numerose tipologie di alimentazione. Le alghe rosse, invece, sono completamente differenti rispetto alle alghe tradizionali e si generano a seguito di temperature molto elevate. Allo stesso tempo, però, le alghe rosse possono essere la conseguenza anche di raggi del sole molto battenti sulla superficie dell’acqua e, quando il mare è agitato, è molto semplice ritrovare un banco di alghe arriva, dal momento che queste ultime vengono trascinate dalla corrente verso la spiaggia. Nel caso del mare, ovviamente, tra depuratori utilizzati sui lidi e scogli, che rappresentano ostacoli naturali, è molto più semplice vedere le alghe eliminate in modo veloce mentre, per quanto riguarda la piscina, è molto più difficile dal momento che le correnti non esistono, dunque le alghe che tendono a formarsi in acqua rimangono tali, a meno che non vengano eliminate.

Come contrastare le alghe in piscina?

Detto questo, dunque, è possibile considerare un possibile strumento che permette di contrastare le alghe rosse in piscina, soprattutto quando queste ultime si generano a seguito di temperature molto elevate o raggi del sole battenti: lo strumento che si consiglia di acquistare è un antialghe piscina; si tratta di una sostanza chimica che potrà essere versata all’interno dell’acqua della piscina, così come si fa con il cloro, per eliminare tutte le alghe rosse presenti nella superficie dell’acqua. Non solo, dal momento che l’antialghe permette anche, come il nome stesso suggerisce, alle alghe rosse di non generarsi in maniera molto semplice all’interno dell’acqua, nonostante la possibile presenza di temperature molto elevate. Si tratta, insomma, di un deterrente chimico che può essere utilizzato per sfavorire la formazione delle alghe rosse. In questo modo, sarà possibile nuotare in piscina in maniera tranquilla, sicura ed evitando fastidi di ogni tipo.